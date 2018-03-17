Uğur Erdener’in annesi, son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener’in annesi Mediha Erdener, hayatını kaybetti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Asbaşkanlığı ve Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanlığı görevlerini de yürüten Uğur Erdener’in annesi, 92 yaşında Ankara’da tedavi gördüğü hastanede ölüm etti.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yayımlanan baş sağlığı mesajında, “Onursal başkanımız Prof. Dr. Uğur Erdener’in annesi Mediha Erdener ölüm etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Mediha Erdener’in cenazesi, 16 Mart Cuma günü öğle vakti kılınacak cenaze namazının gerisinde Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedilecek.” ifadeleri kullanıldı.

Tarih: 16.03.2018 16:21

——————————-

Kaynak: www.ajansspor.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







