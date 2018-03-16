UEFA Avrupa Ligi’nde eşleşmeler belli oldu!

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UEFA Avrupa Ligi’nde eşleşmeler kesin oldu!

İşte teferruat…

Leipzig – Marsilya

Arsenal – CSKA Moskova

Atletico Madrid – Sporting

Lazio – Salzburg

Çeyrek final aşamasında ilk maçlar 5 Nisan Perşembe günü oynanacak, rövanş karşılaşmalarının tarihleri ise 12 Nisan olarak belirlendi. 

UEFA’nın takvimine kadar, Avrupa Ligi’nde benzeri final maçları 26 Nisan ve 3 Mayıs tarihlerinde oynanacak. 16 Mayıs’taki final ise Lyon’daki Groupama Stadı’nda oynanacak.

Tarih: 16.03.2018 15:10
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Kaynak: www.ajansspor.com
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