UEFA Avrupa Ligi’nde eşleşmeler belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi’nde eşleşmeler kesin oldu!
İşte teferruat…
Leipzig – Marsilya
Arsenal – CSKA Moskova
Atletico Madrid – Sporting
Lazio – Salzburg
Çeyrek final aşamasında ilk maçlar 5 Nisan Perşembe günü oynanacak, rövanş karşılaşmalarının tarihleri ise 12 Nisan olarak belirlendi.
UEFA’nın takvimine kadar, Avrupa Ligi’nde benzeri final maçları 26 Nisan ve 3 Mayıs tarihlerinde oynanacak. 16 Mayıs’taki final ise Lyon’daki Groupama Stadı’nda oynanacak.
Tarih: 16.03.2018 15:10
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Kaynak: www.ajansspor.com
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