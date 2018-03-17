Trabzonspor’da Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında 18 Mart Pazar günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenmanda futbolcuların, pas, taktik ve şut çalışması yaptığı belirtildi.

Yağmur aşağı yapılan antrenmanı asbaşkan Ahmet Çubukçu ile bazı yönetim kurulu üyelerinin de izlediği öğrenildi.

Tesisleri ziyaret eden öğrencilerin ise antrenmanın peşinde futbolcularla resim çektirdiği aktarıldı.

Bordo-mavililer, yarın gerçekleştireceği antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Tarih: 16.03.2018 17:47

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Kaynak: www.ajansspor.com

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