Sharapova sakatlandı

Tek kadınların eski dünya bir numarası Maria Sharapova, sakatlığı nedeniyle Miami Açık’ta uğraş edemeyecek.

Organizasyonun internet sitesine yazılmış açıklamalarda bulunan Rus tenisçi, “Sol kolumdaki sakatlık sebebiyle sevdiğim turnuvalar arasında yer alan Miami Açık’a katılamayacağım. Üzgünüm.” ifadelerini kullandı.

Meldonyum kullandığı gerekçesiyle aldığı 15 aylık doping cezasının peşinde çıktığı maçlarda eski formundan uzaktan bir görüş çizen Sharapova’nın yerine ABD’li Jennifer Brady organizasyonda çaba edecek.

Son olarak ABD’de düzenlenen Indian Wells’te birincil turda kaybeden 30 yaşındaki Sharapova, 2014’ten bu yandan çalıştığı Hollandalı antrenörü Sven Groeneveld ile geçen hafta yollarını ayırmıştı.

Miami Açık, 19 Mart-1 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.

Tarih: 16.03.2018 21:46

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Kaynak: www.ajansspor.com

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