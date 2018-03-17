Serdar Gürler: Milli Takım’a çağrıldığım için inanılmaz mutluyum

Karabükspor filelerine 2 gol birden atan Osmanlıspor’un yıldızı Serdar Gürler, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Ulusal Ekip aday kadrosunda bulunduğu için inanılmaz derecede mutlu olduğunu açıklayan başarılı futbolcu, “Ulusal Takıma çağrıldım ve olağanüstü mutluyum. Bir Takım açıklamalarım olmuştu ve adalet ettiğimi söylemiştim hocalarımız yerinde görmüş çağırdılar. Gollerimi eşime ve çocuğuma gönderiyorum. Bu iki golü onlara hediye ediyorum. Bizim için çok önemli bir maçtı. Kümede kalmak için fazla yoğun bir uğraş gösteriyoruz. Deplasmanda ilk kez kazandı bu sezon. Bu çıkışı devam etmek istiyoruz” dedi.

Tarih: 16.03.2018 22:10

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Kaynak: www.ajansspor.com

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