Sakarya Büyükşehir Belediyespor’a destek

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Sakarya Büyükşehir Belediyespor’a, ADATIP Hastanesinin 1 milyon liralık destekte bulunduğu bildirildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ADATIP Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kocabıyık’ın, Büyükşehir Belediyespor takımına yardım sağladığı belirtildi.
Desteklerinden ötürü Kocabıyık’a teşekkür edilen açıklamada, “ADATIP Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kocabıyık, Sakarya Büyükşehir Belediyespor takımımıza 1 milyon liralık yardım sağladı. Geçmişte Sakaryasporumuza da ciddi destekler sağlayan ADATIP Yönetim Kurulu Başkanı Kocabıyık’a, Büyükşehir Belediyespor’a desteklerinden ötürü teşekkür ederiz.” denildi.
Tarih: 16.03.2018 20:24
——————————-
Kaynak: www.ajansspor.com
——————————-
Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da