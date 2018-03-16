Sadık Çiftpınar’dan milli takım sözleri: ‘Böyle bir davet bekliyordum’

Evkur Yeni Malatyaspor’da Vefalı Çiftpınar ve Ertaç Özbir’in A Milli Takımın İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı maçların namzet kadrosuna ziyafet edilmemesi moralleri bozdu.

Bu sezon sergiledikleri performansla dikkatleri üzerine çeken sarı-kırmızılı takımın iki başarılı futbolcusu Sadık Çiftpınar ve Ertaç Özbir’in namzet kadroda olmayışı düş kırıklığına niçin oldu. Malatya defansının istikralı ismi Vefalı, daha önce yaptığı açıklamada böyle bir daveti beklediğini söylemişti. A Ulusal Takımın 23 Mart Cuma günü İrlanda Cumhuriyeti, 27 Mart Salı günü ise Karadağ ile oynayacağı hazırlık maçlarının namzet kadrosunda Evkur Yeni Malatyaspor’un bu iki futbolcusu da yer almıyor.

“Böyle bir eğlence bekliyordum”

Sarı kırmızılı takımın başarılı ismi Sadık Çiftpınar, aday kadroda olmayışına dair yaptığı açıklamada, çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Milli formayı giyme hayalinin bulunduğunu gösteren Vefalı, “Böyle bir eğlence bekliyordum doğrusu. Ast oradaki hocalarımın takdiri. Ben çalışmaya devam edeceğim. Bir gün o formayı giyeceğime inanıyorum. Bugün olmaz yarın olur” diye konuştu.

Tarih: 16.03.2018 14:57

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Kaynak: www.ajansspor.com

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