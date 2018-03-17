Robert Lewandowski için flaş transfer iddiası! İşte yeni takımı!

Almanya Ligi ekiplerinden Bayern Münih’in golcü futbolcusu Robert Lewandowski ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınına kadar; Real Madrid, Polonyalı golcünün transferi için ilke anlaşmasına vardı.

İspanyol basını yazdı

Mundo Deportivo, golcü futbolcunun yeni adresinin Real Madrid olduğunu bahis etti. Aktarma döneminde adı Manchester United ile de sık sık anılan Lewandowski’nin Bayern’deki performansı bütün dikkatleri üzerine çekmişti.

Sözleşmesi sürüyor

Sıradan şartlarda Bavyera ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2021 tarihinde bitecek olan Lewandowski’nin de La Liga’ya sıcak baktığı konuşuluyor. 29 yaşındaki forvet oyuncusu Lech Poznan’da parlamış ardından yoluna Borussia Dortmund’da devam etmişti.

Parlak bir performans ortaya koydu

Bayern’deki 4.sezonunu geçiren Lewandowski, bu sezon 36 maçta 32 gol atıp 3 asist kaydetti. Golcü oyuncu, Polonya Ulusal Takımı’nda ise 63 maçta 43 gol kaydetmişti. ( DIŞ HABER)

Tarih: 16.03.2018 19:00

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Kaynak: www.ajansspor.com

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