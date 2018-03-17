Okan Kocuk’tan Milli takım sözleri: Çok duygulandım

A Ulusal Takım daveti bölge İstanbulspor’un 1995 doğumlu kalecisi Okan Koçuk, Radyospor’da yayınlanan Haber Etkin programında İlker Koç ve Emrah Karalinç’e kayda değer talimatlar yaptı.

‘Kadroyu görür görmez çok duygulandım’

“Geçen sefer ilk olarak çağrılmıştım bu kez ikinci oldu ve aslında azıcık sürpriz oldu. Başarı aralıksız olunca reel galibiyet doğrusu. Kadroyu görünce çok duygulandım. Talih bekliyor olacağız bizde. Ilk gittiğimde Harun ağabey ve Volkan ağabey vardı ve bana fazla takviye ettiler. Milletlerarası seviyedeler bence ve bana bişeyler öğretmeye çalışıyorlar”

‘Bu ligde kendimi kanıtladığımı düşünüyorum’

“A Milli Ekip’a gidiyorsak Yalçın öğretmen ve ekibinin bizde katkısı çoktur. Sezon sonunda inşallah play-off sıralarını yakalarız. Aralıksız oynamaya çalışan bir oyuncuyum ve kiralık olarak gitmek istedim. Bu ligde kendimi kanıtladığımı düşünüyorum, hedeflerim var. Natürel ama Bursaspor’a döneceğim ama oynamak istiyorum hedeflerim var”

Tarih: 16.03.2018 20:07

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Kaynak: www.ajansspor.com

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