Mustafa Uğur: Puan alacak bir oyun ortaya koyamadık

Spor Toto 1. Lig’de 28. haftanın başlangıç maçında evinde Ümraniyespor’a 1-0 yenilen Adana Demirspor’da Teknik Direktör Mustafa Uğur, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Verilen mücadeleden dolayı futbolcularını kutlayan deneyimli teknik adam, puan alabilecek bir oyun ortaya koyamadıklarını açıklama etti.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur’un açıklamalarından öne çıkanlar:

“Böyle bir skoru hiç beklemiyorduk. İçinde yaşadığımız ortamlardan dolayı oyuncularımızın verdiği mücadeleden nedeniyle kendilerini kutluyoruz, yapacağımız çok da bir şey değil. Bu müsabaka için puan alacak bir uğraş ve oyun ortaya koyduğumuzu düşünmüyorum. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum, Ümraniyespor’u tebrik ediyorum. Bunun çoğu nedeni olduğunu biliyorsunuz. Sonuçta bir puanı bile adalet etmeye bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Sonuçta kaybettik fakat 6 müsabaka var. Umut ediyorum oysa 6 müsabakada Adana Demirspor adına istenen puanları mutlaka alacağız. Maç içerisinde zorunluluktan oyuncu başkalaştırmak gerekti.“

Tarih: 16.03.2018 21:02

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Kaynak: www.ajansspor.com

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