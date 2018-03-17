Mustafa Cengiz: Galatasaray, her zaman şampiyonlukların bir numaralı adayıdır!

Süper Lig’de yarın oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi son antrenmanı taraftara açan Galatasaray’da harikulade bir görsel şölene imza atılırken, Başkan Mustafa Cengiz de kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Fazla hoş bir atmosfer yaratıldığını ifade eden Cengiz, Galatasaray’ın şampiyonlukların bir numaralı adayı olduğunu söyledi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in açıklamalarından öne çıkanlar:

“Bu taraftar her şeye değerinde. Ben fazla duygulanıyorum, söylenecek kelimeler fazla az. Böyle bir camiaya mensup olmak beni gururlandırıyor. Pozitif lafa lüzum değil, taraftarımı kutluyorum, bu taraftar büyük taraftar. Başarılar diliyorum. Galatasaray, daima şampiyonlukların bir numaralı adayıdır. Bu yolda tüm engelleri aşacağız.”

Organizasyona katılan Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayarak da yaşanan atmosferin mimarının Teknik Direktör Fatih Terim olduğunu söylerken, “mükemmel düşünmüş. Burada birlik olduk. Allah’ın izniyle buradan yola çıkacağız. Başlıca, aslanlar sahada. Onlara fazla güveniyoruz. Herkesin de güvenmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Tarih: 16.03.2018 19:15

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Kaynak: www.ajansspor.com

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