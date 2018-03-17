Muslera’ya ilginç çağrı!

Fernando Muslera’nın adı şu sıralarda çok ilginç bir üçkâğıt hikayesinde geçiyor. Çiftlikbank mağdurları, Uruguay’a kaçan Mehmet Açık Fikirli’a deneyimli kaleci vasıtasıyla ulaşmaya çalışıyor.

Türkiye son günlerde Çiftlikbank adı altında geçen dolandırıcılık hikayesini konuşuyor. 27 yaşındaki iddiaya göre girişimci Mehmet Açık Fikirli, internet üzerinden oynanan oyun üzerinden para kazandırma vaadiyle onbinlerce insandan para toplayıp, geçtiğimiz günlerde Uruguay’a kaçtı. Olayın Galatasaray’ı ilgilendiren kısmı ise tam da burada başlıyor. Kısa yoldan emeksiz kazanç ümidiyle sanal inek, keçi ve tavuklara para yatırıp mağdur olanlar, Uruguay’daki yetkililerle irtibata geçip Mehmet Açık Fikirli’a varmak istiyor.

‘En ünlü Uruguaylı kim!’

Bunun için de sosyal ağ yoluyla yapılan yazışmalarda, Türkiye’deki en meşhur Uruguaylı, Fernando Muslera ismi üzerinde mutabakat sağlandı! Mağdurlar, Galatasaray’ın tecrübeli kalecisinden takviye istemeye hazırlanıyor. Yani Muslera’dan bu kez de Çiftlikbank mağdurlarını kurtarması bekleniyor. (Fanatik)

Tarih: 16.03.2018 19:41

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Kaynak: www.ajansspor.com

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