Mehmet Batdal: Umarım ligde kalırız

Karabükspor’u deplasmanda 4-0 yenen Osmanlıspor’da maç sonunda iki gol ansızın atan Mehmet Batdal açıklamalarda bulundu. fazla kayda değer bir maça çıktıklarını söyleyen golcü oyuncu, son haftalarda iyi uğraş ettiklerini belirtti.

Mehmet Batdal’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

“Öncelikle ekip için fazla manâlı bir maçtı. Küme düşme hattında puanları birbirine yakın ekipler var. Son haftalarda takım olarak çaba ediyoruz. Geçen hafta Bursaspor’u yendik ve Milli Takım arası öncesi kazanmamız lazımdı. Derhal kazandık ve tatile o kadar gidiyoruz umarım ligde kalırız.”

Osmanlıspor’un başarılı oyuncusu Tiago Pinto da maç sonu yaptığı açıklamalarda, ” Bence rahatlamamız gerekli. Daha takım olarak önümüzde uzun bir yol var. Bu maç daha fazla bizim öz güvenimizi artırdı. Çok baskı maçlar oynayacağız” ifadelerine yer verdi.

Tarih: 16.03.2018 22:03

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Kaynak: www.ajansspor.com

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