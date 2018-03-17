Levent Açıkgöz: Ligin sonuna kadar…

Osmanlıspor’a 4-0 kaybeden Karabükspor’da Teknik Direktör Levent Uyanık, maç sonunda açıklamalarda bulundu. oyuna iyi başladıklarını açıklayan deneyimli teknik adam, “Oyuna iyi başladık. Kendi açımızdan iyi gidiyordu. Ilk golde ofsayt var mı, değil mu bilemiyorum bir duraklama oldu. İkinci gol fazla belirgin bir hata oldu. İkinci yarıya iyi başlayalım dedik ama tekrar erken gol yedik. Oyuncularım iyi niyetli çaba ediyorlar ligin sonuna kadar böyle devam edeceğiz”

Basın toplantısı

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Osmanlıspor’a 4-0 mağlup oldu.

Maçın gerisinde açıklamalarda bulunan Kardemir Karabükspor Teknik Direktör Levent Uyanık, “İyi başladığımız bir oyunda yediğimiz golden sonra tamamen bireysel hatalara maruz kaldık. Bunların önüne geçemedik. Oyuncularımız elinden geleni yapmaya çalışıyor. Birazda futbol şansı olması lüzumlu. Şut atıyoruz direkten veya adamlardan dönüyor. Olmuyor. iyi niyetli mücadelemizi ardına kadar sürdüreceğiz” dedi.

Tarih: 16.03.2018 22:08

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Kaynak: www.ajansspor.com

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