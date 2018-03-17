İrfan Buz: “Sabırlı ve kompakt bir şekilde kazanmayı başardık”

Süper lig’in 26.haftasında deplasmanda Karabükspor’u 4-0 yenen Osmanlıspor’da teknik direktör İrfan Buz maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İyi geçti bugün maçımız 4-0 kazandık. Her şeyden önce Levent hocayı kutlamak gerekli, oyuncularını motive etmeye çalışıyor. Oyuncuları da kutlamak lazım çaba ediyorlar. Buradan 3 puan alamasaydık Bursaspor galibiyetinin bir anlamı olmazdı. Sabırlı ve kompakt bir şekilde kazanmayı başardık.

Tarih: 16.03.2018 22:17

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Kaynak: www.ajansspor.com

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