Derbi için artık nefesler tutulurken, Galatasaray cephesinden Yardımcı Antrenör Hasan Şaş, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Derbinin her detayına hazırlandıklarını söyleyen Hasan Şaş, “Allah bize maç şansı versin” dedi.

Galatasaray Muavin Antrenörü Hasan Şaş’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

“Fatih Terim düşündü bunu. Futbolun güzelliklerini görüyorsunuz, biz güzellikleri yaşatmak istiyoruz. Cuma günü olmasına karşın asgari 25 bin taraftar burada. Maçın en minik detayına kadar hazırlandık. Maçta olabilecek bütün gelişmelere aleyhinde kendimizi hazırladık. Allah bize maç şansı versin. Fazla moralliyiz ve başarı için Kadıköy’e gidiyoruz. bir taraftarımız var, son yıllarda daha da büyüyoruz. Bu sene bizim için çok manâlı, kazanan olmamız yolumuzun açılması için fazla önemli. İnşallah da kazanan olacağız. Futbolcularımızı tek tek hazırlıyoruz, yarın bunu sahada göreceğiz.”

Tarih: 16.03.2018 19:55

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Kaynak: www.ajansspor.com

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