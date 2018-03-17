GS TV’de 6 skandalı! İdmanda şoke eden hareket!

Galatasaray Futbol Takımı, Fenerbahçe ile oyanacak derbi maçı için yaptığı son idmanı taraftara açık bir şekilde Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleştirdi. Ancak bu idmanda bir taraftarın yaptığı hareket durum oldu.

Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi Sarı-Kırmızılı takım son idmanı taraftarının önünde büyük bir coşkuyla yaptı. Stadyuma 27 bine yakın taraftar akın etti.

Taraftarlar futbolculara, Terim ve ekibine sevgi gösterilerinde bulunurken, bir taraftarın hareketi şoke etti.

GS TV’nin antrenman görüntülerini yayınladığı esnada bir taraftar kameraya 6 işareti yaptı. (Spor Arena)

Tarih: 16.03.2018 20:49

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Kaynak: www.ajansspor.com

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