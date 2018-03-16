Göztepe’de Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig’de 18 Mart Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri’nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleşen antrenmanın birincil bölümünde 5’e 2 çalışan Göztepeli futbolcular, antrenmanın ikinci bölümünde şut ve strateji çalışması yaptı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları yer alan Hakan Çinemre ile Ömer Şişmanoğlu takımdan farklı çalıştı. Göztepe’de bu futbolcuların dışarıda sarı kart cezalıları Selçuk Şahin ve Andre Poko forma giyemeyecek.

Aytemiz Alanyaspor maçı için son hazırlığını yarın gerçekleştirecek sarı-kırmızılı takım daha sonra Alanya’ya gidecek.

öte yandan, Portekiz Milli Takımı’na gösteri edilen kaleci Beto’nun peşinde Rajko Rotman da Slovenya Milli Takımı’nın Avusturya ve Belarus ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna çağrıldı.

Tarih: 16.03.2018 14:53

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Kaynak: www.ajansspor.com

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