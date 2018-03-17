Galatasaray’dan derbi öncesi taraftara bilgilendirme

Galatasaray Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında yarın oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi taraftarlarına yönelik bir bilgilendirme yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, taraftarların münferit şekilde Ülker Stadı’na gidişinin yasak olduğu belirtilerek, “Taraftarlarımız saat 14.00’te Türk Telekom Stadı’nda toplanacak. Bilet kontrolleri, üstteki aramaları yapıldıktan daha sonra kulüp kadar organize edilen otobüslerle toplu olarak en geç saat 15.00’te Ülker Stadı’na intikalleri sağlanacaktır.” denildi.

öte yandan, maç günü Galatasaray taraftarına Ülker Stadı’nda tek geçişlik pass kart dağıtımı yapılmayacağı da kaydedilerek, “Taraftarın daimi Passolig ya da tek geçişlik pass kartlarını yanlarında bulundurması zorunludur. Fenerbahçe maçı bileti bulunan Galatasaray taraftarlarının, biletlerini diğer bir Passolig kartına transferi sistem kadar engellenecektir.” ifadeleri kullanıldı.

Tarih: 16.03.2018 16:04

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Kaynak: www.ajansspor.com

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