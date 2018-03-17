Fenerbahçe’den sürpriz Alex paylaşımı

Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Fenerbahçe Doğuş – CSKA Moskova basketbol maçını tribünden takip etti.

THY Euroleague’nin 26. haftasında Fenerbahçe Doğuş evinde CSKA Moskova’yı ağırlıyor. Müsabakayı Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu ve kaptanı Alex de Souza da locadan takip edenler arasında. Tribünlerden gelen tezahüratları karşılıksız bırakmayan Brezilyalı, taraftarlara alkışlayarak teşekkür etti.

Fenerbahçe Kulübü devlete ait sosyal ağ Twitter hesabından paylaşım yapıldı.

“Futbol takımımızın eski kaptanı Alex de Souza @UlkerSportArena’da!” ifadeleri kullanıldı.

Tarih: 16.03.2018 21:24

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Kaynak: www.ajansspor.com

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