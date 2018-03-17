Eski hakem ve gözlemci Mekki Keskin vefat etti

Spor Toto Süper Lig eski hakem ve Gözlemciler ve Temsilciler Kurulu üyesi Mekki Belirgin vefat etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, “Merhum Mekki Belirgin’in cenazesi 17 Mart 2018 Cumartesi günü Fabrika Köy Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Merhum Mekki Bariz’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.” ifadelerin kullanıldı.

Tarih: 16.03.2018 17:36

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Kaynak: www.ajansspor.com

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