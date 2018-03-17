Emre Akbaba’dan duygulandıran sürpriz

Aytemiz Alanyaspor’un ulusal futbolcusu Emre Akbaba, lösemi hastası hayranı 12 yaşındaki Emrahcan Mavi’ye sürpriz bir ziyarette bulunarak imzalı formasını hediye etti. Emre Akbaba hayranı Emrahcan Mavi, hayalindeki futbolcuyu karşısında görünce gözyaşlarını tutamadı.

Aytemiz Alanyaspor’un milli futbolcusu Emre Akbaba, ekim ayından bu yana lösemi tedavisi görebilen Mahmutlar Selçuklu Ortaokulu altıncı derslik öğrencisi Emrahcan Mavi’yi Mahmutlar Mahallesi’ndeki evinde ziyaret etti.

Hayranı olduğu futbolcuyu karşısında gören Emrahcan Mavi duygulanarak gözyaşlarını tutamadı. Ulusal futbolcu, gelecek hafta 10 yaşındaki kardeşi Betül Mavi’den kemik iliği nakli olacak Emrahcan Mavi’ye imzalı formasını armağan etti.

Ziyarete Emrahcan Mavi’nin ilkokul öğretmeni Elif Hal ve Türk Ekonomi Bankası Mahmutlar Şubesi Operasyon Yöneticisi Başarı Öztürk de yer aldı. Emrahcan Mavi’nin babası Mustafa Mavi, ziyaretten nedeniyle Emre Akbaba’ya teşekkür ederek; “Bugün hastaneden ilik nakli için güzel bir haber geldi. Akşam Antalya’ya götürerek oğlumu hastaneye yatıracağız. Benzer gün hayranı olduğu Emre Akbaba da sürpriz yaptı.

Bizim için fazla hoş bir gün oldu. Antrenmandan daha sonra dinlenme saatini bize ayıran Emre Akbaba’ya çok teşekkür ederim” dedi. Emre Akbaba ise Emrahcan Mavi’nin bir lahza önce sağlığına kavuşmasını dileyerek en kısa zamanda bir maçını izlemeye eğlence etti.

Tarih: 16.03.2018 18:01

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Kaynak: www.ajansspor.com

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