Diagne: 11’e 11 olsaydı…

Antalyaspor’a evinde boyun eğen Kasımpaşa’da takımın iki golünü birdenbire atan Diagne Mbaye, kendileri için fena bir maçın geride kaldığını söyledi. 10 birey kalmalarının kendileri için fena olduğunu söyleyen başarılı futbolcu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bizim açımızdan maalesef iyi bir maç olmadı. Maç 11’e 11 olsaydı çok öbür olabilirdi. Futbolda böyle şeyler var. Birincil yarıda iyi ve kötü oynadığımız dönemler oldu. Önümüzdeki haftalarda fazla çalışıp kazanmaya çalışacağız.”

Tarih: 16.03.2018 22:19

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Kaynak: www.ajansspor.com

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