Dev derbi ateşi dünyayı saracak! Rekor yayıncı…

Kıtalararası derbi 84 ülkede canlı yayınlanacak

Spor Toto Süper Lig’de her maçın şampiyonluk yarışını yakından ilgilendirdiği günlere girilirken, Türk futbolunun iki ulu çınarı Fenerbahçe ve Galatasaray yarın saat 19:00’da Ülker Stadyumu’nda karşısında karşıya gelecek. Digiturk beIN SPORTS’ta yaşanacak derbi heyecanı Türkiye dışına da taşınırken, kıtalararası bu büyük maç 84 ülkede canlı yayınlanacak.

Amerika’dan Afrika ve Avrupa’ya derbi ateşi dünyayı saracak

beIN SPORTS’un küresel gücüyle dünyaya açılan Spor Toto Süper Lig karşılaşmalarına bir yenisi 17 Mart akşamı eklenecek. Dünya derbisi bütün 84 ülkede milyonlar göre izlenecek. Afrika’da; Angola, Benin, Kamerun, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gana, Mozambik, Mali, Nijerya, Senegal, Togo, Zimbabve ve Güney Afrika’nın yanı sıra, Avrupa’da Fransa, Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Makedonya ve Kosova’da karşılaşmanın telaşı yaşanırken, arasında Avusturalya, Yeni Zelanda, Hong Kong, Filipinler, Endonezya ve Tayland’ın bulunduğu Asya Pasifik ülkelerinde de bu dev çaba naklen izlenebilecek.

Cezayir, Bahreyn, Mısır, İran, Kuveyt, Libya, Lübnan, Fas, Filistin, Suudi Arabistan, Somali, Katar, Sudan, Birleşmiş Arap Emirlikleri ve Yemen’in yer aldığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi ülkelerinin yanı sıra Kanada ve Amerika’da da derbi tüm heyecanıyla peşine düşüp takip edilecek.

beIN SPORTS FRANCE derbiyi uygun takip edecek

beIN SPORTS FRANCE dev derbi için özel yayınlar gerçekleştirecek. aynı zamanda, Barcelona’nın unutulmaz sol beki, Fransa milli takımının efsanevi ismi ünlü yıldız Eric Abidal dev derbiyi beIN SPORTS FRANCE için yorumlamak üzere Kadıköy’de olacak.

Tarih: 16.03.2018 16:42

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Kaynak: www.ajansspor.com

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