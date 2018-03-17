Demir Grup Sivasspor, Bursaspor maçına hazır

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Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Dün akşam saatlerinde Bursa’ya gelen kırmızı-beyazlılar, son çalışmasını Bursaspor’un Özlüce Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde yapılan antrenman bir saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan, koordinasyon çalışmasıyla devamlı antrenman, kuytu alanda 5’e 2 pas oyunu ile sona erdi.

Demir Grup Sivasspor’da Bursaspor maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’ndaki müsabaka saat 16.00’da başlayacak.

Tarih: 16.03.2018 17:08
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Kaynak: www.ajansspor.com
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