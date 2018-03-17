Büyükelçi Miyajima’dan Galatasaray’a ziyaret

Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e terbiye ziyaretinde bulundu.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleşen ziyarette Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Ahmet Şenkal ve Başkan Yardımcısı Adil Araboğlu da yer aldı. Büyükelçi Miyajima ile Başkan Mustafa Cengiz, Japonya ve Türk kültürü üstüne oldukça samimi bir sohbet gerçekleştirirken Başkan Mustafa Cengiz, Büyükelçi Miyajima’ya keza isminin yazılı olduğu keza de futbol takımı oyuncusu Yuto Nagatomo’nun formasını hediye etti.

Japonya Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima daha ardından Galatasaray 2. Başkanı Ahmet Şenkal ve Başkan Yardımcısı Adaletli Araboğlu eşliğinde Galatasaray Stadyum Müzesi’ni ziyaret ederken, burada bulunan taraftarların fotoğraf çektirme isteğini kırmadı.

Tarih: 16.03.2018 16:05

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Kaynak: www.ajansspor.com

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