Bursaspor Kulübü kansere dikkat çekecek

Bursaspor Kulübü ile İl Afiyet Müdürlüğü arasında “Farkındayız, kanseri yeneceğiz” etkinlikleri dahilinde iş birliği anlaşması yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı’nda gerçekleştirilen toplantıya, Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Ali Ademoğlu ve idare heyeti üyesi Yusuf Arslan ile Bursa İl Sıhhat Müdürü Özcan Akıcı katıldı.

Akan, burada yaptığı konuşmada, yeşil-beyazlı kulüp ile yapacakları meslek birliğiyle kalın bağırsak kanserine uyarı çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kanserin önemli bir kısmının önlenebilir olması, tedavi ve teşhis olanaklarının artan bir şekilde artması ve yapılacak taramalar ile erken teşhis imkanlarının olmasının kanserle uğraş için yapılan çalışmaları daha da kayda değer kıldığını vurgulayan Akıcı, “Bütün kanserlerin 3’te biri önlenebilir, 3’te biri erken tanı edilebilir. Kolon kanseri hakkında kamuoyunu bilinçlendirmek, taramanın önemini vurgulamak ve erken teşhisle önlenebilir bir rahatsızlık olduğu hakkında toplumda farkındalık yaratmak nedeniyle, 2000 yılından beri her sene mart ayında ülkemiz genelinde etkinlikler yapılmaktadır.” diye konuştu.

Akıcı, Bursa’da bulunan 4 Kanser Erken Tarama ve Eğitim Merkezi’nde (KETEM) vatandaşlara bedava kanser taraması hizmeti verildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Bunun yanı sıra mobil mamografi aracımız vasıtasıyla KETEM’lere uzakta olan vatandaşların oturduğu bölgelere artan bir şekilde kanser taramaları gerçekleştirilmektedir. Bu Nedenle KETEM’lere gelemeyen vatandaşları oturdukları bölgelerde tarama fırsatı elde edilmektedir. Bu çalışmalar kapsamında 2017 yılında 29 bin 250 vatandaşımıza mamografi çekilmiş, 28 bin 182 vatandaşımız serviks kanseri taramasına dargın, 21 bin 981 vatandaşımız kalın bağırsak kanseri taramasından geçirilmiştir. Bugün Bursaspor ile gerçekleştirdiğimiz etkinlikte vatandaşlarımıza kalın bağırsak kanserine uyarı çekmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda Bursaspor TV’de ay boyunca ve stadyumda maçlardan önce skorbordlarda kanserle ilgili kamu spotu gösterilecektir.”

– “Böyle bir hastalığın mücadelesi topyekun yapılmalı”

Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Ali Ademoğlu ise yeşil-beyazlı kulüp olarak böyle bir organizasyonda yer almalarının kendilerine iftihar ve gurur verdiğini açıklama etti.

Kulüp olarak üstlerine düşeni yerine getirmek zorunda olduklarını bildiren Ademoğlu, “Kanser, yaş, cinsiyet, halk müziği ayrımı gözetmeksizin insanlığı korkutma ediyor. Farkındalık ve bilinçlenme koskocoman tartı talep ediyor. Böyle bir hastalığın mücadelesi topyekun yapılmalı. Sayın İl Sıhhat Müdürümüzün de paylaştığı gibi tüm vatandaşlarımızı Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne yan KETEM’lere ücretsiz tarama yaptırmaya gösteri ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Tarih: 16.03.2018 17:23

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Kaynak: www.ajansspor.com

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