Bursaspor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

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Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılayacak Bursaspor’da hazırlıklar tamamlandı.

Özlüce Tesisleri’nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan, 5’e 2 pas-pres çalışmasıyla sürekli antrenman, çabukluk çalışması ve strateji prova ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Tarih: 16.03.2018 17:46
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Kaynak: www.ajansspor.com
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