Bursaspor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılayacak Bursaspor’da hazırlıklar tamamlandı.
Özlüce Tesisleri’nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan, 5’e 2 pas-pres çalışmasıyla sürekli antrenman, çabukluk çalışması ve strateji prova ile sona erdi.
Yeşil-beyazlılar, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.
Tarih: 16.03.2018 17:46
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Kaynak: www.ajansspor.com
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