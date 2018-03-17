Beşiktaş’ın 115. yıl formasına büyük eleştiri!

Beşiktaş Kulübü kadar Kartal Yuvası’ndan satışa sunulacak Beşiktaş forması deşifre edilirken, formanın görüntüsü ortalığı karıştırdı. 115. yıla özel olarak hazırlanan forma, Beşiktaşlı taraftarlar göre tartışmalara niçin oldu.

Beşiktaş Kulübü kadar Kartal Yuvası’ndan satışa sunulacak Beşiktaş forması deşifre edilirken, formanın görüntüsü ortalığı karıştırdı. 115. yıla özel olarak hazırlanan forma, Beşiktaşlı taraftarlar göre tartışmalara neden oldu.

Hürriyet‘in haberine kadar 99 TL’den satışa sunulan forma için Beşiktaşlı taraftarlardan büyük tepki geldi.

Sade tasarımıyla uyarı çeken siyah forma ile ilgili negatif fikirler yapıldı. Daha modern ve estetik olması gerektiğini savunan çoğu taraftar, formayı 1990’lı yıllardan kalma hakem formalarına benzetti. Fazla ufak bir kesimse formanın şekil olarak hoş olduğu görüşünde toplandı.

Beşiktaş Kartal Yuvaları‘ndan sorumlu idareci Hüseyin Mican ise pazartesi gününden itibaren 115. yıl sebebiyle sınırlı sayıda mahsul çıkartacaklarını doğruladı.

Tarih: 16.03.2018 19:36

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Kaynak: www.ajansspor.com

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