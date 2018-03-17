Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’dan 2023’ye mektup!

Spor Toto Süper Lig’de üstünlük mücadelesi veren Beşiktaş, 115.yılını kutlayacak. PTT AŞ’nin, Beşiktaş Jimnastik Kulübünün 115. kuruluş yılı nedeniyle hazırladığı özel gün zarfı, özel gün damgası ve Beşiktaş posta pulları, PTT Genel Müdürlüğü ve İstanbul müdürlük yetkilileri tarafından, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’a takdim edildi.

Müzede damgalanacak

Siyah-beyazlı kulübün 115. yılı için hazırlanan özel tasarım ile bütün Türkiye’deki PTT şubelerinde 19 Mart Pazartesi günü satışa sunulacak olan Beşiktaş özel gün zarfı, günün anısına Beşiktaş Merkez Postanesi’nde ve Beşiktaş Müzesi’nde “Özel Gün Damgası” ile damgalanacak.

Vodafone Park’taki başkanlık ofisinde gerçekleşen organizasyonda konuşan Orman, şöyle konuştu:

“Türkiye’nin en köklü kulübü olmanın yanı sıra bugün, dünya çapındaki başarılarıyla, sporcularıyla, ürünleriyle ve tanıtım faaliyetleriyle anılan, iyi belli ve hürmet duyulan bir kurum olmayı da başaran Beşiktaş’ın 115. kuruluş yılının, tüm camiaya şanslı olmasını dilerim. Ülkemizin en kayda değer ve saygıdeğer kurumlarından PTT, bu özel günde son derece manâlı bir proje ile yanımızda oldu. 115. yılımızda kulübümüz için hazırlanan ürünlerle bu önemli güne fazla özel bir hatıra bıraktık. Bu hoş çalışmada emeği geçenlerin adına, PTT Genel Müdürlüğü Pazarlama Daire Başkanı Gökhan Tuncer’e, samimi olarak teşekkür etmek isterim. Nice daha hoş seneleri bu cins anlamlı projelerle birlikte kutlamayı temenni ederken, 115. yılımızın bütün ailemize mutluluk getirmesini diliyorum.”

Fikret Orman’dan 2023’e mektup

Kulüp başkanı Fikret Orman, 115. yıl kutlamaları kapsamında, cumhuriyetimizin 100., Beşiktaş’ın 120. yaşına dair bir mektup da kaleme aldı.

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hitaben, 2023 Türkiye’sine ve 2023 yılının Beşiktaş’ına atıfta bulunulan mektupta Orman, şu ifadeleri kullandı:

“Gururla belirtmek isterim ama Beşiktaş, cumhuriyetin 100. yılı itibarıyla, dünyanın sayılı spor kulüpleri ve camiaları arasında yerini almıştır. Türkiye’nin birincil spor kulübü, dünyanın hürmet duyduğu bir kurum olarak varlığını sürdürmektedir.”

Fikret Orman sonradan mektubu, 115. yıla özel olarak üretilen zarf ve pul eşliğinde, PTT Genel Müdürlüğü yetkililerine itimat etti.

Tarih: 16.03.2018 18:44

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Kaynak: www.ajansspor.com

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