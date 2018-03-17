Bayram Bektaş: 3 puan almaktan başka çaremiz yoktu

Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, “İyi çaba ettik, 6-7 hafta sonradan ola ki ilk defa düzenli oynayabildik” dedi.

Adana Demirspor maçının gerisinde açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, “Fazla şiddet bir maç bekliyorduk. 3 puan almaktan diğer çaremiz yoktu. Kendi hedefimiz doğrultusunda ileri gitmek için durumundaydık. Alttan gelen takımlarla puanımız az daha benzer olmuştu. Bugün yine geçmişten gelen sıkıntılarımızı yaşadık. Ilk yarı oyuna ağırlığımızı koyduk ancak geçişlerden sonra sonuçlandırmada bıkkınlık yaşadık. İkinci sanki golu attıktan sonradan rakip birazcık oyundan düştü. Lakin biz orta sahadaki 3’lüyü iyi kullanıp prese karşı geçişleri iyi yaptık ve bir anda rakibin birinci bölgesine topu taşıyabildik. Ama maalesef tekrar sonuçlandıramadık. İyi uğraş ettik, 6-7 hafta sonradan ola ki birincil kere derli toplu oynayabildik. Neticesinde oyunun tamamında üstün oynadığımız bir oyunu kazandık. Bunun için mutluyuz“ biçiminde konuştu.

Tarih: 16.03.2018 21:16

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Kaynak: www.ajansspor.com

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