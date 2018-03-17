Başkan Yılmaz’dan sitemkar sözler: Ömer Ali için geç kalınmış bir karar!

Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Yılmaz, oyuncuları Serkan Kırıntılı ve Ömer Ali Şahiner‘in A Ulusal Ekip namzet kadrosuna çağrılmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte ayrıntı…

Ömer Ali için geç kalınmış bir karar!

Ajansspor editörü ve Radyospor programcısı Salim Manav’a konuşan Fatih Yılmaz, “İki oyuncumuz da A Ulusal Ekip seviyesindeydi. Serkan Kırıntılı çok formda bir ad. Ömer Ali Şahiner için de geç verilmiş bir karar. Ömer Ali Şahiner’in sözleşmesi devam ediyor. Transfer haberlerinin çıkması gayet sıradan.

Amacımız ligde kalmak!

acilen tek amacımız ligde kalmak. Galatasaray maçında takımımız mükemmel uğraş etti. Galatasaray karşılaşmasındaki mücadelemiz devam ederse Kayserispor maçından puan ya da puanlarla ayrılabiliriz” dedi.

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Tarih: 16.03.2018 18:55

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Kaynak: www.ajansspor.com

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