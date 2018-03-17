Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda Göksu Üçtaş Şanlı ve Demet Mutlu finalde

Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda uğraş eden milli sporculardan Göksu Üçtaş Şanlı ve Demet Mutlu elemeleri geçerek finale kaldı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya kadar, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de devamlı organizasyonun ikinci gün elemelerinde, kadınlar yer aleti kategorisinde yarışan Göksu Üçtaş Şanlı ile Demet Mutlu adlarını finale yazdırdı.

Göksu Üçtaş Şanlı, denge disiplininde de elemeleri geçerek finalde mücadele etmeye yargı kazandı.

Organizasyonun birincil gününde düzenlenen eleme müsabakalarında, erkekler paralel barda Ferhat Arıcan, halkada İbrahim Çolak, kadınlar atlamada ise Göksu Üçtaş Şanlı finale kamıştı.

Milli sporcular, yarın madalya için yarışacak.

Tarih: 16.03.2018 20:56

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Kaynak: www.ajansspor.com

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