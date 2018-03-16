Antalyaspor ve Manisaspor başkanlarından Demirören’e ziyaret

Antalyaspor Kulübü Başkanı Cihan Bulut ile Manisaspor Kulübü Başkanı Gökay Budak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Şimşek Demirören’e edep ziyaretinde bulundu.

TFF’den yapılan açıklamada, Spor Toto 1. Lig takımlarından Grandmedical Manisaspor’un kulüp başkanı Gökay Budak’ın ziyaretinde, federasyon idare ve icra kurulu üyesi Ali Düşmez ile genel sekreter Kadir Kardaş’ın da yer aldığı belirtildi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor’un kulüp başkanı Kâinat Bulut’un, aynı isimlerin yer aldığı ziyaretinde ise Şimşek Demirören’e forma ibraz ettiği bildirildi.

Tarih: 16.03.2018 15:40

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Kaynak: www.ajansspor.com

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