Almanya’nın aday kadrosu açıklandı

Almanya Milli Futbol Takımı’nın İspanya ve Brezilya ile oynayacağı özel karşılaşmalarının aday kadrosu açıklandı.

Almanya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya kadar, 23 Mart’ta Düsseldorf kentinde İspanya ve 27 Mart’ta Berlin’de Brezilya’yı misafir edecek Almanya’nın 26 kişilik aday kadrosu kesin oldu.

Teknik direktör Joachim Löw göre belirlenen kadroda, Türk asıllı futbolcular Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Emre Can’ın yanı sıra Beşiktaş’ın eski futbolcusu Mario Gomez de yer aldı.

Kadroya ilişkin değerlendirmelerde yer alan Löw, Dünya Kupası öncesinde bilinçli bir şekilde kadroyu geniş tuttuğunu belirtti.

Bazı mevkilerde çok pozitif, diğerlerinde ise eksik oyuncu seçeneğine sahip olduğunu kaydeden Alman teknik adan, bu nedenle öbür pozisyonlarda oynayabilecek oyunculara gereksinim duyduğunu ifade etti.

Almanya Milli Takımı’nın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Paris Saint-Germain)

Defans: Jerome Boateng, Mats Hummels, Joshua Kimmich, Niklas Süle (Bayern Münih), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (Köln), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlin), Antonio Rüdiger (Chelsea)

Orta saha: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Emre Can (Liverpool), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Leon Goretzka (Schalke 04), İlkay Gündoğan, Leroy Sane (Manchester City), Sami Khedira (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Thomas Müller, Sebastian Rudy (Bayern Münih), Mesut Özil (Arsenal)

Forvet: Mario Gomez (Stuttgart), Timo Werner (Leipzig), Sandro Wagner (Bayern Münih), Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach)

Tarih: 16.03.2018 18:51

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Kaynak: www.ajansspor.com

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