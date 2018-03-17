Akhisarspor’da milli takım sevinci

Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren T.M. Akhisarspor’da Bilal Kısa, Güray Vural ve Uğur Demirok’un arkasından şu anda de başarılı oyuncusu Ömer Bayram A Ulusal Ekip kadrosuna alındı.

TFF tarafından bugün açıklanan İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ maçları namzet kadrosunda 26 yaşındaki sıkı savunma oyuncusu Ömer Bayram da yer aldı. Ömer Bayram bu sezon 22 Süper Lig maçında 1 gol atarken, 2 asist yaptı ve yeşil-siyah forma ile oyuncu 58 maçın 54’ünde ilk 11’de çıktı.

Tarih: 16.03.2018 18:12

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Kaynak: www.ajansspor.com

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