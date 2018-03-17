Ahmet Özdoğan: Fenerbahçe’nin kesin kazanması lazım dolayısıyla daha stresli…

Galatasaray camiasının önde gelen isimlerinden biri olan ve daha önceki dönemde başkan adaylığını açıklayan Ahmet Özdoğan, Galatasaray’ın hafta sonu oynayacağı Fenerbahçe derbisi hakkında talimat yaptı.

Radyospor’da yayınlanan Spor Kazanı programında Emrah Karalinç’in sorularını yanıtlayan Özdoğan’ın açıklamalarından Ajansspor’un derledikleri şu şekilde;

“Derbinin bir futbol maçı olduğunu unutmamalıyız”

Türkiye bir hareket içinde, Afrin’de ahali bu ülke için şehit oluyor. Bunun bir spor karşılaşması olduğunu unutmayacağımız bir maç olmasını temenni ediyorum. Ülkenin huzura ihtiyacı var. Birbirimizi kırarak, aşağılayarak bir yere varılamayacak. Bu derbi gelecek yıl de olacak her sene olacak. Bunun bir spor olduğunu unutmamak gerekiyor”

“Fenerbahçe’nin kesin kazanması lazım, dolayısıyla daha stresli olacaklar”

Ben Galatasaraylıyım. Dolayısıyla Galatasaray’ın kazanmasını isterim tabii. Fenerbahçeli arkadaşlar da Fenerbahçe’nin kazanmasını ister. Biz puan olarak Fenerbahçe’nin önündeyiz. Fenerbahçe’nin emin kazanması gerekli. böylece Galatasaray daha sıcacık oynayacaktır. Fenerbahçe’nin daha stresli olacağını ayrıca oyuncuların hem de yöneticilerin stresli olacağını söyleyebilirim.

“Bülent Şimşek’ın hakemliğini beğenmiyorum”

Ben hiçbir zaman Bülent Yıldırım’ın hakemliğini beğenmedim. Olaylar olmadan hareket edebilen, krizi yönetebilen hakemlerin tarzını beğeniyorum. Bülent Yıldırım daha fazla olaylar olduktan sonradan hareket eden bir hakem.

Divan Kurulu Başkanı kim olacak?

İrfan Aktar uzun yıllardır Divan Kurulu başkanlığını yapıyor. Diğer arkadaşlar da başkanlık için namzet oldu. acilen kimin divan başkanı olacağını kestirmek zor. Ben Divan Kurulu’nda bir değişim olabileceğini düşünüyorum. Galatasaray’da görevler gelip geçicidir. Galatasaray namına hayırlısı olsun.

YASAL UYARI : BU HABER .COM TARAFINDAN YAZILMIŞTIR. KAYNAK GÖSTERİLMEDEN KULLANILAMAZ.

Tarih: 16.03.2018 16:45

——————————-

Kaynak: www.ajansspor.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







