Adil Gevrek’in cezası sona eriyor!

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’in cezası bu hafta sona eriyor.
Evkur Yeni Malatyaspor’da Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Spor Toto Süper Lig’de 9 Aralık 2017 tarihinde oynanan Göztepe karşılaşması sonrası hakem soyunma odalarının bulunduğu, stat koridorunda sportmenliğe tutarsız hareketleri nedeniyle 3 ay (90 gün) hak mahrumiyeti cezası almıştı. Cezasını 12 Mart tarihi itibariyle tamamlayan Gevrek, bu haftaki Trabzonspor müsabakasını tribünden izleyebilecek.
Tarih: 16.03.2018 15:47
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Kaynak: www.ajansspor.com
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