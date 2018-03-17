Abdullah Ercan: Kadıköy’de değişik bir atmosfer oluyor!

Futbol kariyerinde Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını terleten Abdullah Ercan, yarın oynanacak derbi karşılaşması öncesi Radyospor’da İlker Koç’un sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe için çok daha kayda değer bir maçın oynanacağını söyleyen Abdullah Ercan, Sarı-Lacivertlilerin kaybetmesi halinde şampiyonluğa havlu atacağını söyledi. Senelerdir Kadıköy’de Fenerbahçe’nin Galatasaray’a kaybetmediğine de dikkat çeken Abdullah Ercan, Kadıköy’de değişik bir atmosferin oluştuğunu söyledi.

Abdullah Ercan’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

“İki takımın konumu ne olursa olsun iki takım taraftarının beklediği bir maç olacak. İki ekip da artılarla ve eksilerle buraya geldi. Fenerbahçe, daha bakımlı bir kadroyla buraya değin geldi. Fenerbahçe için daha manâlı bir maç. Berabere kalırsa büyük ihtimalle, kaybederse kesinkes şampiyonluğa havlu atacak. Galatasaray azıcık daha kuytu. Birliktelik de Galatasaray’a yarıyor. Yıllardır süregelen Fenerbahçe’nin kendi sahasında kurduğu bir hakimiyet var. Bizler de oynadık, öbür bir atmosfer oluyor. Biz bir defa Galatasaray’ın kalesine gitmeden 80. dakikada attığımız bir golle kazanmıştık.

1999 yılında Galatasaray’ın son kazandığı maçta fazla fena bir hava vardı, o maçta da ben vardım. Saha avantajı sebebiyle küçük de olsa Fenerbahçe’yi avantajlı görüyorum. Galatasaray’ın da bir deplasman fobisi var. Fenerbahçe’nin fizik anlamında üstünlüğü olacağını düşünüyorum. Galatasaray ofansif oynuyor. Galatasaray daha temkinli, Fenerbahçe ise daha baskılı başlayacaktır. Ilk gol fazla belirleyici olacaktır. Herhangi bir takımda atılma olursa öteki takımı ayrıcalıklı ışık halkası geçirecek.

Galatasaray, Fenerbahçe’ye tarafından ofansif anlamda daha kabiliyetli. Top rakibe geçtiğinde Fenerbahçe daha iyi oynuyor. Galatasaray’ın, bir duran top organizasyon sıkıntısı var. Fenerbahçe, Galatasaray’ı önde sıkıştırıp bozabilirse oyun hakimiyetini eline geçirebilir.

Fenerbahçe’nin kazanması durum, eğer Fenerbahçe kazanırsa ligin tadı daha güzel olarak devam eder. Birliktelik de olabilir gibi geliyor.

Galatasaray hemen üstünlük yolunda en avantajlı takımı. Galatasaray kaybederse çok pozitif sorun teşkil etmez. Fenerbahçe kazanırsa baştan yarışa dahil olur. Başakşehir ile Beşiktaş bu maç berabere bitsin ister. bazı var olma maçı oynayacak, diğer ekip kredisini sürdürme maçını oynayacak. İki ekip da gol üretebilen takımlar, iyi bir maç izleyeceğiz.

İki öğretmen da biraz temkinli oynanmasını isteyecektir. Fatih Öğretmen’nın Konyaspor maçında fazla risk almıştı, böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Galatasaray, kaybetmemeyi düşünecek. Şayet rakibin durumuna tarafından kazanma ricası olabilir. Aykut Hoca, takımın fizik gücüne güveniyor. Duran toplara da güveniyor kendimce.”

Tarih: 16.03.2018 20:40

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Kaynak: www.ajansspor.com

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