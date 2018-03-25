Ziraat Türkiye Kupası finali için flaş karar! İlk kez…

Ziraat Türkiye Kupası’nda 2017-2018 sezonu finalinin Diyarbakır’da oynanması kararlaştırılmıştı. Dev final için uyarı çeken bir karar daha alındı.
ilk olarak e-bilet uygulanacak
Bu kararın peşinde Ziraat Türkiye Kupası finali, 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü Diyarbakır Yeni Stadyumu’nda oynanacak. Öte Yandan bu sezonki Türkiye Kupası finalinde ilk önce e-bilet uygulanacak.
Kazancı açıklamayı yaptı
Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Diyarbakır’da oynanacağı açıklanan Türkiye Kupası finalinde ilk kez e-bilet uygulanacağını açıkladı.
Tarih: 20.03.2018 12:27
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Kaynak: www.ajansspor.com
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