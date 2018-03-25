Yusuf Yazıcı’dan Burak Yılmaz’a övgü

Trabzonspor’un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, Süper Lig’in 26. haftasında 4-1 kazandıkları Yeni Malatyaspor karşılaşmasında kendisine asist yapan Burak Yılmaz’dan övgüyle bahsetti. Fenerbahçe maçında Trabzonspor taraftarlarının Sosa tezahüratları sonrasından Rıza Çalımbay kadar oyundan alınan ve o gün bu gündür kendisini bir türlü toparlayamayan Yusuf Yazıcı, Malatya maçında attığı harika iki golle kendine geldi.

“Burak Yılmaz, kendime gelmemi sağladı”

Gazete Habertürk’ten Haluk Ayyıldız’ın haberine göre, maçta Burak Yılmaz’ın kendisine büyük katkı maddesi sağladığını belirten genç oyuncu, “Golü kendisi de atabilirdi ama o pek bir centilmenlik yaptı ancak, bana golü neredeyse ikram etti. Tekrar kendime gelmemi karşılayan isim Burak abi oldu. O coşkuyla da ikinci golümü attım. Fazla mutluyum, bundan böyle eski günlerime tekrar dönüş yapacağıma inanıyorum. Taraftarlarımızdan ricam beni desteklesinler” diye konuştu.

Tarih: 20.03.2018 14:02

——————————-

Kaynak: www.ajansspor.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







