Yüreğir Belediyesi 1. lige yükseldi

Yüreğir Belediyesi Güreş Takımı Grekoromende 10 sıklette kürsü yaparak 10 takım aralarında ikinci oldu ve 1. lige yükseldi.

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, cet sporu olan güreşe gereken önemi verdiklerini ve bunu devam ettireceklerini belirterek, “Sporun temelini oluşturan altyapıya büyük siklet veriyoruz. Yeni sporcuların yetişmesi ve yetenekli güreşçilerin keşfedilmesi nedeniyle Adana’da 3 bambaşka bölgede alt yapı çalışması yapıyoruz. Buralarda yeni güreşçiler yetiştiriyoruz. Güreşin bölgemizde bitmiş altın çağına kavuşması için çalışıyoruz” dedi.

Bundan daha sonra hedefin grekoromen de süper lige çıkmak olduğunu bildiren Başkan Çelikcan, “Güreşte altyapıdan yetişen sporcularımız bundan böyle kendi güreş takımımızda mücadele edecektir. Altyapıda yetiştirdiğimiz sporcularımız artık kendi memleketlerinde ailelerinin yanına güreşe devam edebilecekler. Güreş takımımız grekoromende bundan böyle 1. ligde mücadelesini sürdürecek. Özgürlük güreş takımımız da 1. lige çıkmak için mücadelesini sürdürecek. Uşak’ta yapılan maçlar sonucunda başarılı olup 1. lige meydana çıkan güreşçilerimizi kutluyorum ve başarılar diliyorum” diye konuştu.

Tarih: 20.03.2018 12:36

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Kaynak: www.ajansspor.com

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