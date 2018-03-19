Yücel İldiz: Hak ettiğimiz yerde ligi bitireceğiz

Eskişehirspor teknik direktörü Yücel İldiz, Ankaragücü’ne deplasmanda 1-0 kaybettikleri maçın arkasında değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, ”Eskişehirspor ligi adalet ettiği yerde bitirecek” ifadelerini kullandı.

“Ligi sağlıklı şekilde bitireceğiz”

İldiz, “Arkadaşlarımı kutluyorum. Ellerinden gelen mücadeleyi yaptılar. Çok derinliği olmayan kadromuz var. Genç oyuncularımız dahil kazanma namına sahada mücadele verdiler. Maalesef fazla şanssız gol yedik. Arkadaşlarımın verdiği mücadeleden memnunum. Altı tane maçımız kaldı. Eskişehirspor kendisine yakışır şekilde sağlıklı şekilde bitirecektir. Yeter ki bu şekilde mücadele edelim” dedi.

Tarih: 18.03.2018 20:32

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Kaynak: www.ajansspor.com

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