Yeşilgiresun’dan Anadolu Efes’e darbe!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor, sahasında Anadolu Efes’i 91-87 yendi.

Yeşilgiresun Belediyespor: 91 – Anadolu Efes: 87

Salon: Giresun 19 Eylül

Hakemler: Ahmet Ersan Ergüler, Osman Sinan İşgüder, Özge Şentürk

Yeşilgiresun Belediyespor: James 15, Boynton 22, Buford 8, Enes Berkay Taşkıran, Dusan Cantekin 2, Dragicevic 16, Williams 8, Jefferson 20

Anadolu Efes: McCollum 18, Doğuş Balbay 4, Brown 8, Birkan Batuk 3, Motum 14, Weems 19, Douglas 3, Dunston 18

1. Periyot: 17-25

Devre: 48-50

3. Periyot: 69-68

Beş faulle çıkan: 39.55 Doğuş Balbay (Anadolu Efes)

Karşılaşmaya daha organize başlayan Anadolu Efes, 5. dakikada Doğuş Balbay’ın basketiyle 8 sayılık fark yakaladı: 3-11. Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen davetli ekip, birincil periyodu 25-17 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte toparlanan Yeşilgiresun Belediyespor, James’in sayılarıyla 17. dakikada farkı 1’e (36-37) indirdi. Müşterek basketlerle devam eden periyodun 19. dakikası dakikasına Jefferson’un basketiyle konut sahibi takım öne geçti: 48-47. Devrenin son topunda Weems’le 3 sayılık basket bulan davetli ekip, soyunma odasına 50-48 önde gitti.

Üçüncü çeyrek iki taraflı basketlerle başladı. Yeşilgiresun Belediyespor, 27. dakikada Jefferson’un sayılarıyla baştan öne geçti: 63-61. Üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, final periyoduna 69-68 önde girdi.

Son bölümü büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada daha az hata yapan Yeşilgiresun Belediyespor, Anadolu Efes’i 91-87 mağlup etti.

Tarih: 18.03.2018 19:48

——————————-

Kaynak: www.ajansspor.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







