Volkan Demirel: Galatasaray maçında inanılmaz olaylar…

Derbinin kahramanı Volkan Demirel, kendileri aleyhine yapılan hakem hatalarına tepki gösterdi.

Tecrübeli file bekçisi, “Hakemler bize çok acı çektiriyor. Galatasaray maçında olağanüstü olaylar gerçekleşti. Bir anlamda koca bir sezonun emekleri bir maçta uçtu gitti. Bu koşul aleyhinde büyük öfke duydum fakat takımıma zarar gelmemesi için bunu dışa vurmadım. Biz, hakemlere rağmen mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. (Fanatik)

Tarih: 20.03.2018 08:48

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Kaynak: www.ajansspor.com

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