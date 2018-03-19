Villarreal’in teknik direktöründen Enes Ünal açıklaması!

İspanya Ligi ekiplerinden Villarreal’i çalıştıran Javier Calleja, 29.hafta maçında Atletico Madrid’i 2-1 yendikleri maçın peşinde değerlendirmelerde bulundu. Calleja, maçta attığı 2 golle galibiyetin mimarı olan ulusal futbolcumuz Enes Ünal’dan da övgü dolu sözlerle bahsetti.

“Enes Ünal bize büyük bir güven veriyor”

Calleja, ”Bugünkü maçtan çok memnunum. Ligin en iyi ekiplerinden biriyle karşı karşıya geldik. Yediğimiz gol sonrası da savaşmaya ve inanmaya devam ettik. Enes Ünal bize büyük bir güven veriyor. Samu ve Sansone da öyleydi” ifadelerini kullandı.

Avrupa hedeflerini değerlendirdi

Kendileri namına kayda değer bir günü mutlu bir şekilde geride bıraktıklarını açıklayan 39 yaşındaki İspanyol teknik adam, ligdeki hedefleri hakkında da konuştu. Calleja, “Avrupa’ya katılma fırsatı açıkçası girift bir ışık halkası geldi. Çok eksik bir ayrım var. Maç maç gitmeli ve bu şekilde devam etmeliyiz” diye konuştu.

Ligdeki dış görünüş

İspanya Ligi’nde birincil 4 sırayı bölge takımlar Şampiyonlar Ligi’ne katılırken; 5 ve 6.basamakta bulunan ekipler ise UEFA Avrupa Ligi bileti alıyor. Bu galibiyetle Villarreal, 47 puanla haftayı 5.sırada bitirdi. ()

Tarih: 19.03.2018 00:23

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Kaynak: www.ajansspor.com

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