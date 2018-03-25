Video – Samuel Umtiti’nin 4 efsanesi!

Barcelona’nın başarılı oyuncusu Samuel Umtiti, kulübün devlete ait yayın organı Barça TV’ye futbol tarihinde en fazla beğendiği 4 futbolcuyu açıkladı. 1 kaleci, 1 sıkı savunma, 1 orta saha ve 1 de forvet isim verilmesi istenen Brezilyalı yıldızın seçtiği futbolcular aralarında dikkat çekecek isimler yer aldı.

Ivan Rakitic’in en beğendiği 4 futbolcu videosu

Tarih: 20.03.2018 12:13

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Kaynak: www.ajansspor.com

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