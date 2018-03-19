Van Persie gollerine devam ediyor!

Feyenoord’un devre arasında Fenerbahçe’den transfer ettiği Robin van Persie, takımının PEC Zwolle’yu 4-3 yendiği maçta 2 gol attı.
Hollanda Birinci Futbol Ligi’nin (Eredivisie) 28. haftasında Feyenoord, deplasmanda PEC Zwolle takımına karşı oynadı.
Takımıyla ilk 11’de sahaya çıkan Hollandalı forvet Van Persie’nin, 9 ve 14. dakikada attığı gollerle birincil sanki 2-0 tamamlandı.
İkinci yarının 50. dakikasında Karim el Ahmadi’nin attığı 3. golün derhal arkasında PEC Zwolle’nın Türk asıllı oyuncusu Mustafa Saymak durumu 3-1 yaptı.
77. dakikada Tonny Vilhena’nın attığı gole cevap olarak PEC Zwolle’den Piotr Parzyszek 84 ve 87. dakikadaki golleriyle durumu 4-3 yaparak son dakikalarda maça heyecan kattı.
Feyenoord’un 4-3 kazandığı maçta 52 dakika sahada kalan Van Persie, bu sezon Feyenoord formasıyla 4 gole ulaştı.
Bu sonuçla Feyenoord, puanını 48’e yükseltirken, PEC Zwolle 40 puanda kaldı.
Tarih: 18.03.2018 22:00
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Kaynak: www.ajansspor.com
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