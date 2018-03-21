Ümit Milli Futbol Takımı İsveç maçı hazırlıklarına başladı

Ümit Milli Futbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup’taki altıncı maçında 23 Mart Cuma günü Alanya’da İsveç ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, teknik direktör Alpay Özalan yönetiminde Antalya’da toplanan milli takımın, birincil çalışmasını konakladığı otelin tesisinde gerçekleştirdiği belirtildi.
Antrenmanda 18 futbolcunun yer aldığı, yurt dışından gelen Yusuf Sarı ve Gökhan Kardeş’in kampa geç saatlerde katılacağı aktarıldı.
öte yandan, sakatlığı nedeniyle Ertuğrul Ersoy’un kamp kadrosundan çıkarıldığı kaydedildi.
Milli takım, hazırlıklarına yarın Antalya’da devam edecek.
Tarih: 19.03.2018 23:12
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Kaynak: www.ajansspor.com
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