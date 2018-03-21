U17 Kız Milliler, Elit Tur ilk maçında Avusturya ile 0-0 berabere kaldı

2017-2018 UEFA 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elit Tur 6. Grup birincil maçında Türkiye, Avusturya ile 0-0 berabere kaldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Bosna Hersek’te düzenlenen grup maçlarında ulusal takımın, Avusturya ile golsüz berabere kaldığı belirtildi.
Grubun diğer maçında ise Polonya’nın Bosna Hersek’i 4-0 yendiği kaydedildi.
Millilerin, ikinci maçında 22 Mart Perşembe günü TSİ 17.00’de Polonya ile karşılaşacağı aktarıldı.
Organizasyonda 28 takım, dörderli 7 gruba ayrıldı. Gruplarını lider bitirecek 7 ekip, 9-21 Mayıs’ta Litvanya’da düzenlenecek 2017-2018 UEFA 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Finalleri’ne katılmaya yargı kazanacak. Ev sahibi Litvanya ise finallere doğruca katılacak.
Finallerde birincil 3 sırada yer alacak takımlar ise 13 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Uruguay’da düzenlenecek 2018 FIFA 17 Yaş Altı Kızlar Dünya Kupası’na katılmaya adalet kazanacak.
Tarih: 19.03.2018 20:30
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Kaynak: www.ajansspor.com
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