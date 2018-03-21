U17 Kız Milliler, Elit Tur ilk maçında Avusturya ile 0-0 berabere kaldı

admin
Spread the love

2017-2018 UEFA 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elit Tur 6. Grup birincil maçında Türkiye, Avusturya ile 0-0 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Bosna Hersek’te düzenlenen grup maçlarında ulusal takımın, Avusturya ile golsüz berabere kaldığı belirtildi.

Grubun diğer maçında ise Polonya’nın Bosna Hersek’i 4-0 yendiği kaydedildi.

Millilerin, ikinci maçında 22 Mart Perşembe günü TSİ 17.00’de Polonya ile karşılaşacağı aktarıldı.

Organizasyonda 28 takım, dörderli 7 gruba ayrıldı. Gruplarını lider bitirecek 7 ekip, 9-21 Mayıs’ta Litvanya’da düzenlenecek 2017-2018 UEFA 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Finalleri’ne katılmaya yargı kazanacak. Ev sahibi Litvanya ise finallere doğruca katılacak.

Finallerde birincil 3 sırada yer alacak takımlar ise 13 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Uruguay’da düzenlenecek 2018 FIFA 17 Yaş Altı Kızlar Dünya Kupası’na katılmaya adalet kazanacak.

Tarih: 19.03.2018 20:30
——————————-
Kaynak: www.ajansspor.com
——————————-
Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da




Bir Cevap Yazın

Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir